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В Британии заявили о «культе» Путина среди некоторых мировых лидеров

Британская FT написала о существовании «культа» Путина среди некоторых мировых лидеров

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РИА «Новости»

Британская газета Financial Times написала о существовании возможного «культа» президента России Владимира Путина среди лидеров ряда государств и политиков по всему миру.

«Существует значительная группа мировых лидеров и влиятельных политических фигур, которые очень восхищаются Путиным. Его фан-клуб глобален и затрагивает Азию, Ближний Восток, Америку и Европу», — говорится в публикации.

Среди восхищающихся Путиным мировых лидеров FT приводит, например, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Филиппин Родриго Дутерте, экс-премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, наследного принца и вице-премьера Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана и даже бывшего президента США Дональда Трампа и его сторонников.

Издание отмечает, что все они в разное время выражали поддержку внутренней и внешней политике Путина или имитировали те или иные его действия.

В публикации подчеркнули, что подобное обожание может оказаться «угнетающим», а подражание Путину может привести к деградации демократических ценностей по всему миру.

Ранее стало известно, что Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на переговорах в Москве 1 февраля обменяются мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности.

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