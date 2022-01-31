В Раде анонсировали визит премьера Британии на Украину

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что премьер Великобритании Борис Джонсон посетит Киев 1 февраля.

По его словам, в этот же день на Украине будет находиться и премьер Польши Матеуш Моравецкий. «Есть вероятность, что они будут подписывать декларацию о новом союзе», — написал Гончаренко в Telegram-канале.

Ранее газета The Guardian писала, что у Джонсона может состояться визит на Украину. Также сообщалось, что у британского премьера запланирован телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным касательно Украины. Позже канцелярия Джонсона подтвердила, что премьер рассчитывает провести телефонный разговор с Путиным и отправится в регион с поездкой, чтобы «лично донести это послание». В какую страну политик планировал отправиться, не уточнялось.

Накануне Джонсон заявил, что ситуация вокруг Украины вызывает все больше беспокойства, и призвал Россию вступить в переговоры и «избежать безрассудного и катастрофического вторжения»