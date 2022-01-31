Обвиняемая в экстремизме депутат думы Томска не смогла обжаловать меру пресечения

Томский областной суд оставил в силе меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении экс-координатора штаба Навального (организация запрещена в России), депутата гордумы Томска Ксении Фадеевой (внесена Росфинмониторингом в реестр лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму или экстремизму), сообщает ТВ2.

Сотрудники правоохранительных органов из Москвы задержали Фадееву в конце прошлого года. Ей инкриминируют часть 3 статьи 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества использованием служебного положения) и часть 3 статьи 239 УК РФ (участие в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан).

Суд запретил ей использовать средства связи, отправлять корреспонденцию, общаться с лицами, которые как-то могут проходить по делу, посещать публичные мероприятия, соответственно, вести депутатскую работу она не может.

Запись о том, что Фадеева внесена в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму и экстремистской деятельности, появилась в реестре Росфинмониторинга 25 января 2022 года.