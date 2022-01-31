Путин в Китае встретится только с Си Цзиньпином из-за ситуации с COVID

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Китай не планирует двусторонних контактов, кроме встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, в связи с коронавирусными ограничениями, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого приводит «Интерфакс».

«Очень строгие ковидные ограничения. Причем они связаны даже с перемещениями гостей [Олимпиады] — церемония открытия. Поэтому будет весьма непросто встретиться друг с другом», — объяснил он.

Так официальный представитель Кремля ответил на вопрос, будет ли у Путина возможность встретиться в Пекине на церемонии открытия Олимпиады с прибывающим туда президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Ситуация имеет тенденцию быть достаточно эпидемиологически напряженной и на Олимпиаде, обратил внимание Песков.

Ранее стали известны возможные темы переговоров Путина и Си Цзиньпина.

В Кремле также не исключили возможность встречи Путина и Зеленского в Пекине.