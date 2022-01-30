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Джонсон оценил ситуацию вокруг Украины

Премьер Британии Джонсон: ситуация на украинской границе вызывает все больше беспокойства

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UK Parliament/Jessica Taylor/Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ситуация вокруг Украины вызывает все больше беспокойства.

«Ранее на этой неделе я получил доклад от военного руководства по ситуации на украинской границе. Картина вызывает все больше беспокойства — я продолжаю призывать Россию вступить в переговоры и избежать безрассудного и катастрофического вторжения», — написал он на странице в Twitter.

Ранее газета The Guardian сообщила, что у Джонсона на следующей неделе может состояться телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Предполагается, что британский премьер попытается «ускорить дипломатические усилия» из-за возросшей напряженности между Киевом и Москвой. В настоящий момент официально дата переговоров Джонсона и Путина не объявлена и не подтверждена.

Также стало известно, что Великобритания 31 января планирует объявить о новых санкциях в отношении России.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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