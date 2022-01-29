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Токаев высказался об условиях Кремля для отправки сил ОДКБ

Токаев заявил, что Россия не ставила предварительных условий перед отправкой сил ОДКБ

Правительство России не выдвигало никаких предварительных условий перед отправкой сил Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.

Казахстанский лидер отметил, что контингент ОДКБ во время миссии в Казахстане «не произвел ни единого выстрела».

19 января все российские миротворцы, военная техника и вооружение контингента Коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявшие задачи по охране социально-значимых объектов в Республике Казахстан, вернулись домой.

Токаев объявил о завершении миротворческой миссии ОДКБ 11 января. Он отметил, что сворачивание миссии займет не более десяти дней. При этом в стране будет увеличен личный состав спецподразделений МВД и Национальной гвардии.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что отправка российских войск на помощь правительству Казахстана в рамках ОДКБ стала четким сигналом Западу. По мнению обозревателей издания, это решение показало, что Москва не потерпит угроз своей «незыблемой сфере влияния» на постсоветском пространстве. В статье говорится, что последние 15 лет Россия якобы всячески пытается заново утвердить свою гегемонию в регионе, и решимость российского лидера Владимира Путина сделать это в данном случае основана на его уверенности в том, что распад Советского Союза стал «крупной геополитической катастрофой».

Комментируя материал, министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что «ход истории нельзя повернуть вспять», и говорить серьезно о восстановлении СССР нельзя.

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