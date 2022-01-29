Токаев высказался об условиях Кремля для отправки сил ОДКБ

Правительство России не выдвигало никаких предварительных условий перед отправкой сил Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.

Казахстанский лидер отметил, что контингент ОДКБ во время миссии в Казахстане «не произвел ни единого выстрела».

19 января все российские миротворцы, военная техника и вооружение контингента Коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявшие задачи по охране социально-значимых объектов в Республике Казахстан, вернулись домой.

Токаев объявил о завершении миротворческой миссии ОДКБ 11 января. Он отметил, что сворачивание миссии займет не более десяти дней. При этом в стране будет увеличен личный состав спецподразделений МВД и Национальной гвардии.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что отправка российских войск на помощь правительству Казахстана в рамках ОДКБ стала четким сигналом Западу. По мнению обозревателей издания, это решение показало, что Москва не потерпит угроз своей «незыблемой сфере влияния» на постсоветском пространстве. В статье говорится, что последние 15 лет Россия якобы всячески пытается заново утвердить свою гегемонию в регионе, и решимость российского лидера Владимира Путина сделать это в данном случае основана на его уверенности в том, что распад Советского Союза стал «крупной геополитической катастрофой».

Комментируя материал, министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что «ход истории нельзя повернуть вспять», и говорить серьезно о восстановлении СССР нельзя.