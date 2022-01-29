Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Англии разрешили футболисткам уходить в декретный отпуск 12:26
В Подмосковье мужчину задержали по подозрению в похищении и убийстве жены 12:25
В Европарламенте рассказали, зачем Запад распускает слухи о «российском... 12:22
Украинский снайпер ранил мирного жителя ДНР 12:05
Адвокат Джоковича назвал ложью информацию о возбуждении уголовного дела из-за... 11:58
Росстат опубликовал статистику по смертности за 2021 год 11:51
Надаль поделился мнением о предстоящем финале Australian Open против Медведева 11:48
В России госпитализировали еще 14 570 человек с COVID-19 11:47
Украинские пограничники рассказали, сколько россиян не пустили в страну в 2021... 11:44
В США заявили, что Россия перестала быть слабой страной 11:34

Американца обвинили в подготовке убийства президента США Байдена

Жителю Канзаса предъявили обвинения в угрозе убить Байдена

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Alex Brandon/Reuters

Обвинения предъявили жителю Канзаса Скотту Мерриману, который рассказал, что пришел за президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Как поясняется, у мужчины были найдены боеприпасы, но не оружие. Впервые Мерриман позвонил в полицию в Индепенденсе на текущей неделе, предупредив, что едет в Вашингтон на встречу с 46-м американским главой.

По словам фигуранта расследования, он якобы услышал голос, призвавший его «отрубить голову змею в сердце нации».

Первоначально Мерриман отрицал, что под «змеем» подразумевался Байден.

При этом выяснилось, что житель Канзаса звонил в Белый дом, где оператор зафиксировал угрозы в адрес президента Соединенных Штатов.

Установлено, что обвиняемый в убийстве Байдена работал на стройке и ранее служил в армии.

Агенты секретной службы встретили Мерримана на стоянке в штате Мэриленд. Он согласился на обыск. В результате у подозреваемого обнаружили три патрона.

Согласно материалам следствия, мужчина нарушил как минимум два федеральных закона, в том числе тот, который запрещает угрожать причинением вреда президенту. Такое обвинение предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее в США мост обрушился на газопровод накануне приезда Байдена.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть