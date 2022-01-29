Американца обвинили в подготовке убийства президента США Байдена

Обвинения предъявили жителю Канзаса Скотту Мерриману, который рассказал, что пришел за президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Как поясняется, у мужчины были найдены боеприпасы, но не оружие. Впервые Мерриман позвонил в полицию в Индепенденсе на текущей неделе, предупредив, что едет в Вашингтон на встречу с 46-м американским главой.

По словам фигуранта расследования, он якобы услышал голос, призвавший его «отрубить голову змею в сердце нации».

Первоначально Мерриман отрицал, что под «змеем» подразумевался Байден.

При этом выяснилось, что житель Канзаса звонил в Белый дом, где оператор зафиксировал угрозы в адрес президента Соединенных Штатов.

Установлено, что обвиняемый в убийстве Байдена работал на стройке и ранее служил в армии.

Агенты секретной службы встретили Мерримана на стоянке в штате Мэриленд. Он согласился на обыск. В результате у подозреваемого обнаружили три патрона.

Согласно материалам следствия, мужчина нарушил как минимум два федеральных закона, в том числе тот, который запрещает угрожать причинением вреда президенту. Такое обвинение предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее в США мост обрушился на газопровод накануне приезда Байдена.