У Джонсона и Путина на следующей неделе может состояться телефонный разговор

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на предстоящей неделе планирует посетить Украину и провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает The Guardian.

Предполагается, что британский премьер попытается «ускорить дипломатические усилия» из-за возросшей напряженности между Киевом и Москвой.

Согласно источникам в правительстве, премьер-министр Великобритании «полон решимости усилить сдерживание, чтобы избежать кровопролития».

Запланированная поездка в украинский регион пройдет на фоне роста напряженности вокруг Украины.

«Он повторит необходимость того, чтобы РФ отступила и вступила в дипломатические отношения, когда он будет говорить с президентом Путиным», — уточнил собеседник издания.

В настоящий момент официально дата переговоров Джонсона и Путина не объявлена и не подтверждена.

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