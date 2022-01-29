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Зеленский заявил, что в разговоре с Макроном обсудил работу нормандского формата

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Володимир Зеленський/Twitter

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и обсудил работу нормандского формата (Германия, Россия, Украина и Франция) по Донбассу. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Беседа с другом и надежным партнером Украины Эмманюэлем Макроном. Мы рады возобновлению работы нормандского формата — это один из шагов ради мира. Пока существует благоприятный климат для диалога, нужно наполнять время встречами и переговорами. Пока продолжаются дипломатические усилия, возможность дальнейшей эскалации уменьшается», — написал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что Украина приветствовала бы создание переговорной площадки в формате Украина — Россия — США. Однако он уточнил, что не ставил бы такой формат переговоров в ранг более приоритетного, чем Нормандский.

Накануне глава офиса украинского лидера Андрей Ермак рассказал, что Киев хочет провести трехсторонние переговоры с участием украинского президента Владимира Зеленского, его российского коллеги Владимира Путина и главы США Джо Байдена. При этом украинские политики не обозначили конкретные вопросы, которые хотели бы обсудить на предлагаемой конференции.

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