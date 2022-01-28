Турция подарила грузинской армии два трактора и 13 пикапов

Турция передала в дар грузинской армии два трактора и 13 пикапов. Как сообщает агентство Anadolu, церемония передачи техники прошла в пятницу в армейской казарме недалеко от Тбилиси.

«Присутствовали высокопоставленные турецкие и грузинские военные и гражданские лица, в том числе посол Турции в Грузии Джерен Язган, полковник Бурак Алтынер, военный атташе Турции в посольстве Турции в Тбилиси, и министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе», — пишет издание.

Бурчуладзе подчеркнул, что Турция активно и систематически способствует укреплению вооруженных сил страны, а также заверил турецких гостей, что инженерный корпус грузинской армии будет использовать транспортные средства и оборудование, подаренные Турцией.

Помимо тракторов и машин, турецкий подарок включает 18 комплектов для технического обслуживания техники.

Ранее сообщалось, что Турция решила помириться с Арменией. В Москве 14 января состоялись турецко-армянские переговоры по нормализации отношений. Спецпредставители двух государств — вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян и экс-посол Турции в США Сердар Кылыч — в течение полутора часов вели диалог относительно налаживания взаимодействия.