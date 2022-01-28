Джордж Сорос вложил $125 млн в поддержку демократов

Миллиардер Джордж Сорос, регулярно жертвующий деньги Демократической партии США, направил на поддержку демократов на промежуточных выборах в ноябре 2022 года $125 млн. Об этом сообщает Fox Business.

По данным издания, деньги пойдут на финансирование организаций, не связанных напрямую с предвыборными штабами кандидатов и не ограниченных в финансировании законодательно, но участвующих в формировании общественного мнения в нужную для кандидата сторону.

Сорос отметил, что новое вливание денег поддержит продемократические движения и кандидатов, «независимо от политической партии». Он также сообщил, что инвестирует деньги в «укрепление инфраструктуры американской демократии: права голоса и гражданского участия, гражданских прав и свобод, а также верховенства закона».

Ранее стало известно, где лежат деньги Сороса. Исполнительный директор Фонда Сороса Дон Фитцпатрик заявила, что у магната есть свой криптокошелек. Она сказала, что Джордж Сорос хранит часть своего инвестиционного портфеля в биткоинах.