В Госдуме заявили, что новая концепция внешней политики РФ зависит от ответов США

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что новая концепция внешней политики будет принята с учетом ответов США и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Обсуждение проекта новой концепции внешней политики после получения ответа США и НАТО по гарантиям безопасности — это не простое совпадение», — сказал депутат.

Он выразил уверенность, что это очень серьезный документ, который в настоящее время может являться единственным документом, гарантирующим глобальную безопасность во всем мире.

В пятницу, 28 января, президент России Владимир Путин во время совещания Совбеза рассказал, что Министерство иностранных дел РФ разработало проект обновленной концепции внешней политики страны, в которой будут учитываться изменения в международной политике. По его словам, данный документ касается стратегического планирования.

По итогам этого заседания российский лидер поручил доработать проект новой концепции внешней политики государства.

В настоящее время действует концепция от 2016 года.

МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО 17 декабря прошлого года. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой.