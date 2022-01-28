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Зеленский выступил за создание переговорной площадки с Россией и США

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Reuters

Украина приветствовала бы создание переговорной площадки в формате Украина — Россия — США. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает «Интерфакс».

«Как президент я должен стучать во все двери, говорить со всеми лидерами, предлагать разные форматы и площадки, площадки договоренностей (о прекращении войны), площадки даже не результата, а начала обсуждения <...> Что может сделать президент Байден? Я не знаю, может ли он. Я хотел бы верить, что он это может и что он это сможет — чтобы у нас была переговорная площадка в формате США – Россия – Украина. Это был бы параллельный процесс», — сказал Зеленский.

Однако он уточнил, что не ставил бы такой формат переговоров в ранг более приоритетного, чем Нормандский.

Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак ранее рассказал, что Киев хочет провести трехсторонние переговоры с участием украинского президента Владимира Зеленского, его российского коллеги Владимира Путина и главы США Джо Байдена. При этом украинские политики не обозначили конкретные вопросы, которые хотели бы обсудить на предлагаемой конференции.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что следует уточнить тему трехстороннего саммита, так как Россия не является стороной конфликта в Донбассе.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что если Соединенные Штаты будут участвовать в урегулировании ситуации на Украине, то должна быть положительная «добавочная стоимость». По словам главы МИД, госпереворот в Киеве почти 8 лет назад начался при непосредственной поддержке Вашингтона, однако Москва до 2018 года поддерживала «достаточно конструктивные контакты с США, понимая, что они обладают существенным влиянием на Киев и могут побудить его к выполнению минских договоренностей».

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Обострение ситуации вокруг Украины
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