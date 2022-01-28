Финские дипломаты подверглись хакерской атаке

Мобильные телефоны финских дипломатов оказались заражены шпионским ПО Pegasus израильской фирмы NSO Group. Об этом в пятницу, 28 января, сообщило министерство иностранных дел Финляндии, передает The New Arab.

«Теперь мы можем быть уверены, что в наших телефонах было шпионское ПО», — цитирует издание главу отдела информационной безопасности министерства Матти Парвиайнена.

При этом он не стал называть, сколько сотрудников дипмиссий подверглись атакам, однако подчеркнул, что сбор информации с их телефонов прекращен.

Pegasus может удаленно включать камеру или микрофон телефона и собирать данные. В 2020 году стало известно, что эта программа была использована для слежки за 50 тыс. человек, среди которых политики и журналисты. В частности, с помощью Pegasus прослушивались телефоны пяти французских министров. Председатель NSO Group Ашер Леви 25 января подал в отставку.