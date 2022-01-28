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Опрос: более 45% американцев считают, что у США нет продуманной стратегии по России

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J. Scott Applewhite/AP

Более 45% жителей США считают, что у американских властей нет продуманной стратегии по России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос агентства исследований YouGov.

В опросе приняли участие 1000 американцев в возрасте старше 18 лет. Согласно ему, 46% американцев считают, что четкой стратегии по России в стране нет. 19% респондентов ответили, что у президента США Джо Байдена есть «четкая и продуманная» политика по России. Еще 35% опрощенных затруднились с ответом.

Ранее сообщалось, что Белый дом не будет вводить санкции в отношении российского президента Владимира Путина. Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники, это решение принято из-за того, что такой шаг создал бы «технические трудности».

Ограничительные меры в отношении Путина анонсировал глава Белого дома Джо Байден. До этого газета Washington Post написала, что член палаты представителей от Республиканской партии Джим Бэнкс представил конгрессу США «Акт о привлечении Путина к ответственности».

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