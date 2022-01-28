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В США назвали восемь знаков, предупреждающих о скорой войне на Украине

Popular Mechanics: конфликт на Украине можно будет предвидеть за две недели до его начала

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Global Look Press

Возможный конфликт на Украине можно будет предвидеть за две недели до начала боевых действий, об этом написал колумнист американского журнала Popular Mechanics Кайл Мизоками.

В своей статье он перечислил «восемь предупреждающих знаков», которые будут сигнализировать о скором начале «военной агрессии» России на Украине.

Прежде всего, за две недели до «дня х» Россия будет размещать запасы топлива и боеприпасов в регионах страны на границе с Украиной. Также она займется развертыванием полевых госпиталей.

Далее, как полагает Мизоками, Москва начнет серию кибератак на сетевую инфраструктуру Украины, затронув работу правительства, финансовых учреждений, служб экстренной помощи и коммунальных служб. Кроме того, военные хакеры проведут спуфинг-атаки на систему GPS в стране. В данном случае подразумевается технология «обмана» GPS-приемника посредством передачи чуть более мощного сигнала, чем от спутников GPS, в результате которой пользователю приходит ответ с неверным местоположением.

После этого, за неделю до боевых действий, отметил автор, в Атлантический океан могут отправиться российские атомные подлодки с крылатыми ракетами, которые способны атаковать грузовые корабли с военной техникой для Украины. На границе, тем временем, должны начать работу средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что повлияет на работу соцсетей.

За день до «агрессии», подытожил колумнист, на территории Украины могут появиться «зеленые человечки». Также начнет свою работу воздушная беспилотная разведка.

По мнению Мизоками, Путин сам не желает скрывать предстоящей военной операции. Он отметил, что для России было бы более предпочтительно, чтобы украинское правительство «сломалось» и пошло на уступки.

Ранее стало известно, что 16 и 17 февраля 2022 года в Брюсселе пройдет заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны стран НАТО.

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