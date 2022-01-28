В Японии назвали «пугающую» отличительную черту Путина

Нежелание российского президента Владимира Путина комментировать необдуманные заявления по теме гипотетического «вторжения» России на Украину оставляет страны Запада «в недоумении». Об этом говорится в статье японской газеты The Japan Times.

«Удивительное молчание Путина на фоне украинской драмы отчасти призвано заставить Запад гадать о российских намерениях», — говорится в публикации.

В качестве примеров авторы статьи назвали внимательность и осторожность, с которой президент России формулирует свою позицию по ответу Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Японские журналисты считают, что политика Кремля наиболее ярко выделяется на фоне поведения Белого дома. Так, в Вашингтоне не прекращают спрашивать американского лидера Джо Байдена о вероятности российского «вторжения» на Украину и не боятся афишировать скорые, не всегда обдуманные, мнения по данному вопросу, добавляется в статье.

«Похоже, что молчание по Украине — это сигнал», — пишет The Japan Times.

17 декабря 2021 года Россия обнародовала проекты двух договоров с США и НАТО, в которых потребовала отказаться от дальнейшего расширения альянса и присоединения к нему Украины или иных постсоветских стран.

На этой неделе США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой.