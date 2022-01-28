Стали известны возможные темы переговоров Путина и Си Цзиньпина

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах обсудят диалог России и Соединенных Штатов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом представитель Кремля рассказал в ходе брифинга.

По словам Пескова, также участники переговоров в Пекине затронут вопросы гарантий безопасности и стратегической стабильности в Европе.

«Я думаю, что на этот раз большое время уйдет на обмен мнениями по международной проблематике», — объяснил он.

Также, вероятно, собеседники поднимут ряд региональных тем, энергетику и космос, сказа пресс-секретарь российского главы. У РФ будет возможность пообщаться с представителями Китая как в составе делегации, так и отдельно.

«Это и стратстабильность в Европе, и гарантии безопасности для России, и диалог России с США, России с НАТО, региональные проблемы», — пояснил Песков.

Песков также заключил, что переговоры будут серьезными и насыщенными.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о планах Владимира Путина на предстоящей Олимпиаде в Пекине.