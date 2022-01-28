В Кремле объяснили, когда Путин обнародует свою позицию по ответу США по безопасности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, планирует ли Владимир Путин отреагировать на американский ответ по гарантиям безопасности.

«Я не сомневаюсь, что президент найдет форму и время, когда он выскажет свою позицию», — заявил Песков.

Он добавил, что решение по дате и форме ответа пока не принято.

Представитель Кремля также не исключил, что Путин даст оценки американским ответам в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который состоится 28 января.

МИД РФ разместил проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО 17 декабря 2021 года.

В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru»