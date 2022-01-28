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Лукашенко: Украина становится предметом закулисного торга

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Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что союз с участием соотечественников, россиян и украинцев выше надуманных обид. Об этом сообщает агентство «БелТА».

По словам белорусского главы государства, не имеют значения также политические амбиции.

«Все большую тревогу вызывает нарастание напряженности на южном направлении. Украина становится предметом закулисного торга. Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии», — подчеркнул Лукашенко.

Также он обратил внимание, что среди граждан Украины пытаются сформировать враждебное отношение к братским народам, среди которых жители Белоруссии.

«Но мы — родные славянские народы, выходцы из единой купели крещения. Наши корни — из глубины веков», — сказал президент.

При этом Лукашенко напомнил, что неразрывные связи Минска, Москвы и Киева являются основой общей безопасности выживания.

Ранее сообщалось, что США пригрозили Белоруссии из-за Украины.

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