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Премьер Венгрии проведет консультации с НАТО и ЕС перед встречей с Путиным

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что перед предстоящей встречей с президентом России Владимиром Путиным он планирует провести переговоры с НАТО и Европейским союзом по вопросам безопасности. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, с лидером РФ Орбан намерен обсудить увеличить объем поставок российского газа.

«Хотелось бы увеличить объемы поставок газа в Венгрию от уровней, согласованных в российско-венгерском газовом контракте», — сказал венгерский премьер.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что премьер-министр страны Виктор Орбан планирует приехать в Россию 1 февраля.

Затрагивая вопрос энергетики, Сийярто отметил, что Россия всегда выполняет свои обязательства в этой сфере.

«Если говорить об энергетике, то должен сказать, что мы очень довольны сотрудничеством с Россией... По моему опыту, о чем бы мы ни договорились с Россией, все выполняется вовремя, как мы договорились. Мы это очень уважаем», — подчеркнул дипломат.

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