В Кремле прокомментировали призыв депутатов помочь Донбассу оружием

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину известно о призывах российских депутатов помочь ДНР и ЛНР оружием.

«Реакции президента сейчас нет», — добавил Песков.

Отвечая на вопрос о том, собирается ли президент поддержать эту инициативу, Песков ответил, что ему не известно, чтобы такая инициатива находилась на рассмотрении.

«Что касается выступления наших депутатов и ранее озвученная инициатива коммунистов о признании самопровозглашенных республик, и вчерашняя инициатива «Единой России» о том, что на фоне того, что Украина накачивается вооружением и нужно помочь тоже этим республикам с тем, чтобы дать им возможность как-то противостоять этим потенциально агрессивным планам Украины — это лишний раз подчеркивает, насколько болезненно ситуация воспринимается нашими парламентариями и что, конечно же, наши граждане и парламентарии не могут быть безучастны к судьбе жителей Донбасса. Это подчеркивает остроту проблемы, безусловно», — отметил представитель Кремля.

Накануне о необходимости военных поставок в Донбасс высказался первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он отметил, что это необходимо для сдерживания военной агрессии Украины, «накачанной» западным летальным оружием. В тот же день партия «Единая Россия» официально обратилась к правительству России с просьбой помочь ЛНР и ДНР поставками военной продукции.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что самопровозглашенные республики Донбасса нуждаются в современном вооружении. По его словам, военные ДНР считают, что оружие в первую очередь необходимо для противостояния украинским беспилотникам.