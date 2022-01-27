В Кремле ответили на приглашение в Турцию Путина от Эрдогана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава России Владимир Путин посетит Турцию как только позволит эпидемиологическая ситуация и график.

По его словам, Путин с благодарностью принял приглашение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить страну. Главы государств условились, что как только позволит эпидемиологическая ситуация и график, президент России совершит визит в Турцию.

Песков также уточнил, что встреча президентов будет двусторонней. Контактов с главой Украины Владимиром Зеленским на территории Турции не планируется.

Ранее президент сообщил, что пригласил в свою страну российского лидера Владимира Путина.

До этого официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын рассказал, что Эрдоган приглашал Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Турцию для обсуждения и урегулирования разногласий.