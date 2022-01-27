В Госдуме оценили заявление США по «Северному потоку — 2»

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин оценил заявления Госдепа США о том, что Вашингтон не допустит запуска «Северного потока — 2» в эскалации ситуации вокруг Украины.

По его словам, таким образом Запад пытается запугать Россию.

«Россия не из пугливых и не собирается нападать на Украину, как мы знаем. Другое дело, что это поведение России, основанное на нашей роли как гаранта минских договоренностей, не означает вседозволенности для Украины и карт-бланша для того, чтобы сама Украина напала на ДНР и ЛНР», — заявил депутат в беседе в RT.

Также он напомнил, что проект запуска «Северного потока — 2» интересен в первую очередь Европе.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины администрация США намерена не допустить ввод в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.