Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Экс-сотрудника посольства США в Москве обвинили в контрабанде наркотиков 11:30
Игорь Матвиенко оценил пение Бузовой без фонограммы 11:26
В ЛНР предполагают наступление Украины в ближайшие дни 11:25
Глушаков рассказал о жизни в Грозном 11:22
В центре «Вектор» оценили опасность нового коронавируса NeoCov 11:20
Появилось видео расстрела солдатом-срочником сослуживцев в Днепре 11:18
Расставания повысили у мужчин риск психических заболеваний и суицида 11:17
ЛНР: силовики Украины разместили зенитную установку в жилом районе Донбасса 11:10
ОНФ попросил кабмин установить предельные цены на ПЦР-тесты в регионах России 11:09
Глава Tesla Илон Маск раскрыл причины переноса выпуска Cybertruck 11:06

В Госдуме оценили заявление США по «Северному потоку — 2»

Депутат ГД Затулин назвал запугиванием угрозы Госдепа не допустить запуска «Северного потока — 2»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин оценил заявления Госдепа США о том, что Вашингтон не допустит запуска «Северного потока — 2» в эскалации ситуации вокруг Украины.

По его словам, таким образом Запад пытается запугать Россию.

«Россия не из пугливых и не собирается нападать на Украину, как мы знаем. Другое дело, что это поведение России, основанное на нашей роли как гаранта минских договоренностей, не означает вседозволенности для Украины и карт-бланша для того, чтобы сама Украина напала на ДНР и ЛНР», — заявил депутат в беседе в RT.

Также он напомнил, что проект запуска «Северного потока — 2» интересен в первую очередь Европе.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины администрация США намерена не допустить ввод в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть