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Опубликован текст коммюнике по итогам встречи советников лидеров стран «нормандской четверки»

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Пресс-служба Елисейского дворца опубликовала полный текст коммюнике по итогам встречи советников лидеров стран «нормандского формата», который был согласован всеми сторонами.

Согласно документу, стороны встретятся через две недели в Берлине.

«Советники обсудили важность активизации работы Трехсторонней контактной группы в целях скорейшего продвижения в реализации минских договоренностей», — говорится в тексте документа.

Кроме того, участники встречи подтвердили, что минские соглашения остаются в основе работы «нормандского формата» и призваны уменьшить имеющиеся разногласия в будущем.

Стороны также выступили за «безоговорочное соблюдение режима прекращения огня» от 22 июля 2020 года.

Депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич ранее заявил, что рядовые украинцы настолько устали от напряжения на фоне новостей о якобы «готовящейся российской агрессии», что уже в шутку предлагают первыми объявить войну России, чтобы сразу сдаться в плен.

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