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В США увидели «все признаки» скорого нападения России на Украину

В Госдепе США «видят все признаки» того, что РФ решится на вторжение на Украину до середины февраля

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Depositphotos

Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что в Вашингтоне видят признаки готовности России использовать вооруженные силы в ситуации с Украиной, сообщает РИА «Новости».

«Мы точно видим все признаки того, что он [президент РФ Владимир Путин] готовится использовать вооруженные силы в период, возможно, между нынешним моментом и серединой февраля», — сказала она.

При этом Шерман не привела никаких доказательств своего утверждения, заявив, что Россия нарастила группировку на границе с Украиной.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

На этом фоне 24 января Госдепартамент США разрешил отъезд с Украины некоторым сотрудникам американского посольства в Киеве и членам их семей на фоне конфронтации Киева и Москвы. Ведомство рекомендовало американским гражданам, находящимся на Украине, рассмотреть возможность отъезда уже сейчас.

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Кризис на Украине
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