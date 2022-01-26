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В МИД раскрыли договоренности Путина с главами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа

Лавров: Путин договорился с главами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа о развитии сотрудничества

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин при общении c главами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа договорился о дальнейшем развитии сотрудничества. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Сергея Лаврова.

По его словам, речь, в том числе, и взаимодействии Москвы с Гаваной, Каракасом и Манагуа в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).

«В ходе недавних телефонных разговоров президента Путина со своими коллегами из этих трех близких очень нам дружеских государств договорились рассматривать дальнейшие пути углубления нашего стратегического партнерства во всех без исключения областях», — пояснил глава МИД РФ.

Как добавил Лавров, в скором времени могут пройти заседания соответствующих комиссий, где будет затронуто сотрудничество России с перечисленными странами.

Ранее посол России Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что Венесуэла может оказать военно-техническую помощь РФ, если США усилят давление.

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