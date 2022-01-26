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Лавров предостерег Запад от попыток «замотать» инициативу по безопасности

Глава МИД Лавров: Россия примет меры в случае отсутствия ответа на требования по гарантиям безопасности

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на парламентском часе в Госдуме, что Россия примет меры в случае отсутствия предметного ответа на инциативы по гарантиям безопасности, сообщает ТАСС.

«Если конструктивного ответа не последует, и Запад продолжит свой агрессивный курс, то Москва, как не раз заявлял президент [РФ Владимир Путин], предпримет необходимые ответные меры. В любом случае все должны исходить из того, что безопасность России и ее граждан — безусловный приоритет, и она будет надежно обеспечена при всех обстоятельствах», — отметил Лавров.

Глава министерства отметил, что США заявили РФ о планах передать «письменные и постатейные» ответы по гарантиям безопасности на этой неделе. Россия, по его словам, не позволит «замотать инициативу в бесконечных дискуссиях», что, как рассказал министр, уже пытаются сделать в ОБСЕ и на уровне Евросоюза.

«В зависимости от содержания этого ответа мы будем готовить совместно с нашими коллегами из других ведомств предложения президенту о дальнейших шагах», — подытожил Лавров.

Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия в устной форме получила некоторые ответы Соединенных Штатов по гарантиям безопасности.

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