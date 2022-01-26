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В Совете Федерации предложили усыплять бродячих собак особо опасных пород

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Depositphotos

Член Совета Федерации от Забайкальского края Сергей Михайлов предложил при необходимости усыплять бродячих собак особо опасных пород. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Михайлов с коллегами из его региона предложит поправки в законы, которые позволят регионам проводить мероприятия по усыплению особо агрессивных бродячих собак. В Забайкальском крае 22 января первоклассницу загрызли бездомные собаки, тело ребенка нашли на пустыре спустя полчаса поисков.

«Это не единичный случай нападения собак на людей. Чипирование и стерилизация не решают проблему», — уверен сенатор. Он также выступил за повышение ответственности граждан, которые выбрасывают своих питомцев на улицу.

Ранее «Газета.Ru» передавала слова первого замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова, что возвращение практики усыпления бездомных собак в России не поможет решить проблему с их нападениями на людей.

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