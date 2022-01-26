В Совете Федерации предложили усыплять бродячих собак особо опасных пород

Член Совета Федерации от Забайкальского края Сергей Михайлов предложил при необходимости усыплять бродячих собак особо опасных пород. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Михайлов с коллегами из его региона предложит поправки в законы, которые позволят регионам проводить мероприятия по усыплению особо агрессивных бродячих собак. В Забайкальском крае 22 января первоклассницу загрызли бездомные собаки, тело ребенка нашли на пустыре спустя полчаса поисков.

«Это не единичный случай нападения собак на людей. Чипирование и стерилизация не решают проблему», — уверен сенатор. Он также выступил за повышение ответственности граждан, которые выбрасывают своих питомцев на улицу.

Ранее «Газета.Ru» передавала слова первого замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова, что возвращение практики усыпления бездомных собак в России не поможет решить проблему с их нападениями на людей.