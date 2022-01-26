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В СФ рассказали, что у Запада нет оснований для обвинения РФ в планах напасть на Украину

Матвиенко: Запад развязал против РФ настоящую информационную войну

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Запад развязал информационную войну против России. Об этом сообщает ТАСС.

«Против России Западом развязана настоящая информационная война. Из эпохи информации мир перешел в эпоху дезинформации», — рассказала спикер Совфеда в ходе открытия весенней сессии СФ.

По ее словам, сейчас «зашкаливает истерия» со стороны западных стран, которые обвиняют Москву в агрессии якобы в подготовке к нападению на Украину.

При этом оснований и доказательств, чтобы делать подобные заявления и обвинять РФ в подготовке к нападению, нет, заключила Матвиенко.

Ранее уточнялось, что, что член Палаты представителей от Республиканской партии Джим Бэнкс представил Конгрессу США проект новых санкций, в котором, среди прочего, предложил прекратить расходовать деньги на переговоры по кибербезопасности, пока не прекратятся атаки на американские ведомства.

Также Россия обвинила США в распространении лжи о ситуации вокруг Украины.

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