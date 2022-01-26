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Телеканал CNN обозначил Харьков городом России

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Global Look Press

Американский телеканал CNN в прямом эфире 25 января обозначил украинский город Харьков как российский в сюжете о военных учениях России. Об этом пишет ТАСС.

Сюжет повествовал о ситуации вокруг Украины. За ним шло интервью с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Как пишет издание, на протяжении 20 секунд в правом верхнем углу высвечивалась надпись «Харьков, Россия».

При этом канал уверял, что якобы именно там проходят российские военные учения.

В Киеве, в свою очередь, заявляют, что исключают возможность российского вторжения в ближайшее время.

Тем не менее, в Харькове отработали 10 сценариев отражения возможной атаки.

Россия подняла войска Южного округа по учебной тревоге, в проверке боеготовности участвуют более 6 тыс. военнослужащих. Минобороны также направило новые роботизированные РСЗО в 8-ю армию, воссозданную для защиты Крыма, Кавказа и Ростовской области.

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