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Прайс сделал заявление о диалоге России с американскими союзниками

Госдеп: США приветствовали бы способствующий деэскалации диалог между их союзниками и РФ

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон приветствовал бы диалог между союзниками США и Россией, который бы содействовал снижению напряженности вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

На регулярном брифинге Прайс указал: «Как наши партнеры и союзники приветствовали наше проходящее [с ними] в координации и консультациях взаимодействие с РФ, мы, безусловно, приветствовали бы диалог и дипломатию, которые могли бы способствовать деэскалации». Таким образом он ответил на вопрос журналистоd, как власти США относятся к предстоящему телефонному разговору президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона по Украине.

Французский лидер накануне заявил, что Европе недостаточно координации с США, ей нужен собственный диалог с Россией.

Ранее стало известно, что Вашингтон настаивает на взаимных шагах в вопросе по гарантиям безопасности и не согласен идти на уступки России. Письменный ответ на сделанные Москвой предложения американская сторона обещает дать уже на этой неделе. Эксперты не ждут прорыва в переговорах и полагают, что основные принципы будут закреплены «в том виде, в котором это выгодно США».

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