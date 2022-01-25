Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Минцифры: данные пользователей приложения «Госуслуги СТОП коронавирус» в безопасности... 23:20
Адвоката экс-министра Улюкаева арестовали на два месяца 23:09
Гинцбург озвучил новую цель в борьбе с COVID-19 22:55
Байден заявил, что может ввести санкции против Путина в случае войны с Украиной 22:50
Месси прилетел в Барселону для встречи с главным тренером каталонцев 22:46
Байден готов перебросить в Европу часть войск США 22:40
«Фейеноорд» арендует игрока «Спартака» до конца сезона... 22:39
Сборная России по мини-футболу обыграла Хорватию, обеспечив себе первое место... 22:32
Элтон Джон заразился коронавирусом 22:26
США не хотят публиковать ответ России на предложения по безопасности 22:19

Байден подтвердил, что не планирует отправлять войска США на Украину

close
100%
Tasos Katopodis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не планирует размещать американские войска или контингент НАТО на Украине. Его слова приводит Reuters.

«У нас нет намерений размещать американские силы или силы НАТО на Украине», — сказал глава Белого дома.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у президента США Джо Байдена нет намерений отправлять американские войска на Украину. По ее словам, Вашингтон работает через НАТО над усилением поддержки в странах на восточном фланге альянса, так как США привержены неприкосновенности этого союза.

До этого Псаки заявила, что в администрации США не согласны с оценками из Киева о том, что эскалации обстановки на границе России и Украины не будет. По ее словам, Россия продолжает агрессивную риторику, агрессивные действия и подготовку на границе с Украиной.

Минувшей осенью и этой зимой в западных СМИ, а также на Украине участились заявления о том, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. Предполагается, что это произойдет с трех фронтов: с материка, с территории Крыма, а также через Белоруссию.

В России неоднократно отвергали подобные утверждения. Комментируя тезис о вторжении России на Украину, российский президент Владимир Путин напоминал, что об этом говорили еще в начале 2021 года, однако этого так и не случилось.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть