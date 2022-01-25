Байден подтвердил, что не планирует отправлять войска США на Украину

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не планирует размещать американские войска или контингент НАТО на Украине. Его слова приводит Reuters.

«У нас нет намерений размещать американские силы или силы НАТО на Украине», — сказал глава Белого дома.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у президента США Джо Байдена нет намерений отправлять американские войска на Украину. По ее словам, Вашингтон работает через НАТО над усилением поддержки в странах на восточном фланге альянса, так как США привержены неприкосновенности этого союза.

До этого Псаки заявила, что в администрации США не согласны с оценками из Киева о том, что эскалации обстановки на границе России и Украины не будет. По ее словам, Россия продолжает агрессивную риторику, агрессивные действия и подготовку на границе с Украиной.

Минувшей осенью и этой зимой в западных СМИ, а также на Украине участились заявления о том, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. Предполагается, что это произойдет с трех фронтов: с материка, с территории Крыма, а также через Белоруссию.

В России неоднократно отвергали подобные утверждения. Комментируя тезис о вторжении России на Украину, российский президент Владимир Путин напоминал, что об этом говорили еще в начале 2021 года, однако этого так и не случилось.