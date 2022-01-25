В Белом доме заявили, что Байден не хочет отправлять войска США на Украину

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у президента США Джо Байдена нет намерений отправлять американские войска на Украину. Об этом она рассказала во время брифинга, который транслировался изданием The Washington Post в YouTube.

По ее словам, Вашингтон работает через НАТО над усилением поддержки в странах на восточном фланге альянса, так как США привержены неприкосновенности этого союза.

«Просто для ясности: у президента нет ни намерения, ни интереса, ни желания отправлять войска на Украину», — заявила Псаки.

Ранее Псаки заявила, что в администрации США не согласны с оценками из Киева о том, что эскалации обстановки на границе России и Украины не будет. По ее словам, Россия продолжает агрессивную риторику, агрессивные действия и подготовку на границе с Украиной.

Минувшей осенью и этой зимой в западных СМИ, а также на Украине участились заявления о том, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. Предполагается, что это произойдет с трех фронтов: с материка, с территории Крыма, а также через Белоруссию.

В России неоднократно отвергали подобные утверждения. Комментируя тезис о вторжении России на Украину, российский президент Владимир Путин напоминал, что об этом говорили еще в начале 2021 года, однако этого так и не случилось.