Зеленский оценил ситуацию на востоке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на востоке страны по-прежнему контролируемая. Об этом он заявил в очередном видеообращении к нации.

По его словам, эвакуация дипломатов ряда стран с территории Украины не означает эскалацию. Он также призвал граждан «верить Украине», а также мыслить «критически, логично и положительно».

«За минувшие сутки ситуация на востоке Украины контролируемая. Да, есть обстрелы, есть нарушения режима прекращения огня. И войска у наших границ не исчезли. Но самое главное — у нас ноль раненых и ноль убитых», — сказал президент.

Накануне украинцев три раза за вечер призвали «не паниковать» из-за безопасности — Зеленский стал третьим из высокопоставленных лиц.

На прошлой неделе Зеленский также выложил видеообращение к нации, где призвал украинцев не паниковать из-за конфронтации с Россией. Президент заявил, что Украина не хочет войны, но должна быть всегда к ней готова.