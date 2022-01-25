В США не согласились с оценками Украины об отсутствии угрозы со стороны России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в администрации США не согласны с оценками из Киева о том, что эскалации обстановки на границе России и Украины не будет. Об этом она рассказала во время брифинга, который транслировался изданием The Washington Post в YouTube.

«Никто не может попасть в сознание президента Путина и российского руководства. Что мы видим — различную подготовку, в том числе российских военных на границе», — заявила Псаки.

По ее словам, Россия продолжает агрессивную риторику, агрессивные действия и подготовку на границе с Украиной.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США разрешил отъезд с Украины некоторым сотрудникам американского посольства в Киеве и членам их семей на фоне конфронтации Киева и Москвы. Ведомство рекомендовало американским гражданам, находящимся на Украине, рассмотреть возможность отъезда уже сейчас.

Минувшей осенью и этой зимой в западных СМИ, а также на Украине участились заявления о том, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. Предполагается, что это произойдет с трех фронтов: с материка, с территории Крыма, а также через Белоруссию.

В России неоднократно отвергали подобные утверждения. Комментируя тезис о вторжении России на Украину, российский президент Владимир Путин напоминал, что об этом говорили еще в начале 2021 года, однако этого так и не случилось.