Песков рассказал, о чем говорил Путин с президентом Кубы Диас-Канелем

Президент России Владимир Путин и кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес не обсуждали в ходе телефонного разговора вопрос усиления военно-технического сотрудничества (ВТС) двух стран и размещения военных баз. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков также напомнил, что отношения между РФ и Кубой имеют глубокие традиции.

«Они наполнены конкретным содержанием, и действительно синхронизация позиций по международным и региональным проблемам, которые представляют взаимный интерес [двух стран], чрезвычайно важна. Именно об этом вчера говорили руководители двух стран», — отметил пресс-секретарь президента России.

Телефонный разговор Путина и Диас-Канеля состоялся накануне, 24 января. Как сообщили в пресс-службе Кремля, лидеры обсудили двустороннее торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, а также дальнейшие действия двух стран на международной арене «в соответствии с принципами стратегического партнерства и традициями дружбы и взаимопонимания». Помимо этого, президент Кубы поблагодарил российского лидера за гуманитарную помощь, оказываемую республике, в том числе в борьбе с коронавирусом.