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Миронов предложил платить зарплаты футболистам только за победы

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил платить зарплату футболистам национальной сборной и российских футбольных клубов только в случае победы на матчах. Об этом он заявил в интервью «Газете.Ru».

«Зарплаты футболистов, конечно, всех возмущают, особенно при нашей игре футбольных команд… Я бы поменял систему оплаты: выиграл — вот тебе премия, не выиграл — извини, значит ты никудышный», — сказал Миронов.

При этом он выступил против законодательного ограничения зарплат, мотивировав это сохранением хороших отношений с международными футбольными федерациями.

«Я думаю, что законодательно здесь ничего делать не надо. Нам еще не хватало с УЕФА или с ФИФА поссориться — мы и так не очень хорошо выглядим в спортивном мире», — добавил Миронов.

Полный текст интервью читайте на сайте «Газеты.Ru».

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