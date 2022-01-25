Миронов выступил за сокращение новогодних каникул до 7 дней

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил сократить новогодние выходные и увеличить за счет этого майские праздники. Об этом он заявил в интервью «Газете.Ru».

«Седьмого (января) — Рождество, вот с первого по седьмое (будет достаточно). А остальные три денечка на май перенести. И там получится 10 дней не зимой, а в мае, когда можно поехать на дачу», — сказал Миронов.

Ранее спикер Госдумы единоросс Вячеслав Володин организовал в своем Telegram-канале опрос о сокращении новогодних каникул.

Подписчикам предлагалось выбрать один из вариантов: «Пусть все остается как есть сейчас», «Выходные слишком длинные, их необходимо сократить» и «Хорошо бы отдыхать эти дни в теплое время года».

57% участников опроса высказались за сохранение 10-дневных новогодних выходных, за перенос выходных на теплое время года проголосовали 22% читателей Володина.

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