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Миронов назвал ЕГЭ «идиотизмом» и призвал его отменить

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Нина Зотина/РИА Новости

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что в России необходимо отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для школьников. Об этом он заявил в интервью «Газете.Ru».

«ЕГЭ — зло, идиотизм полный. Не сомневаюсь, что рано или поздно мы его отменим», — сказал Миронов.

Он считает, что ЕГЭ провоцирует рост платных услуг в образовании и социальное неравенство между школьниками.

«В выпускных классах у нас сегодня не учат, а только натаскивают на ЕГЭ… Без репетиторов, скорее всего, идешь на платное обучение в вузе — это еще большие деньги», — пояснил Миронов.

Кроме того, он считает, что возможность любому школьнику поступить в любой российский вуз, в том числе в московские и питерские университеты, — это иллюзия.

«Ты живешь, допустим, в замечательном городе Тобольске, ты хочешь, чтобы твоя дочка поехала учиться в Москву или в Питер. Хорошо. А у тебя деньги есть, чтобы снять ей там хотя бы комнату? Общежитие не дадут. Это огромная проблема. На стипендию в 3 тыс. руб. не проживешь. И получается опять: если у родителей деньги есть, тогда ребенок будет учиться», — отметил лидер справедливороссов.

По его словам, решением проблемы могли бы стать региональные комиссии по различным предметам, которые бы в течение месяца принимали «у всех желающих» традиционные экзамены.

«Ты абитуриент, ты приходишь и говоришь: «Я хочу поступить в Ленинградский горный университет на геодезический факультет, мне нужно сдать математику, физику и русский». И сдаешь — не «угадайки», а реальный экзамен», — привел пример Миронов.

Полный текст интервью читайте на сайте «Газеты.Ru».

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