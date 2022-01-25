Миронов предложил поднять налоги для россиян с высоким доходом

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов считает, что власти страны должны увеличить налоги для россиян с высоким доходом. Об этом он заявил в интервью «Газете.Ru».

«Я вас уверяю, скоро сделают следующий шаг — введут еще большую прогрессию. Я считаю, что нужно не 15% брать, а можно и 20%-25%. Но с тех, кто, например, получает хотя бы 2 млн руб. в месяц», — сказал Миронов.

По его словам, это решение будет справедливым.

С 1 января 2021 года доходы граждан, зарабатывающих в год больше 5 млн руб. облагаются подоходным налогом в размере 15% вместо 13%. Повысить НДФЛ для обеспеченных россиян предложил летом 2020 года президент России Владимир Путин.

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