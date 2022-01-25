В ОБСЕ отреагировали на слова Кадырова о журналистке «Новой газеты»

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру назвала опасным высказывание президента Чеченской республики Рамзана Кадырова, который назвал журналистку «Новой газеты» Милашину террористом. Рибейру написала об это в Twitter.

«Называть журналистку «Новой газеты» Елену Милашину террористом, как это сделал лидер Чечни Рамзан Кадыров, — опасно и вредно, идёт вразрез с обязательствами ОБСЕ в вопросе свободы СМИ. Столь вопиющее устрашение и притеснение журналиста нельзя допускать», — говорится в сообщении.

Ранее Кадыров заявил в Telegram, что Каляпин и Милашина — террористы, «которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение».

После этого главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что «Новая газета» обратится в Следственный комитет насчет высказываний главы Чечни. Газета в свою очередь обнародовала заявление, в котором говорится что конфликт начался с того, что «чеченские полицейские силой вывезли из Нижнего Новгорода в Грозный жену своего политического оппонента». Речь идет о жене бывшего федерального судьи. Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой.