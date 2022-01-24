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Макрон намерен предложить Путину свой вариант деэскалации украинского кризиса

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РИА «Новости»/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует предложить президенту России Владимиру Путину свой вариант деэскалации ситуации на Украине. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

«Президент предложит путь к деэскалации российскому коллеге во время телефонного разговора, который состоится в ближайшие дни», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Франция намерена эвакуировать своих дипломатов и членов их семей с Украины.

Накануне сообщалось, что Великобритания начала эвакуацию из Киева около половины сотрудников посольства. По словам представителей британского внешнеполитического ведомства, конкретных угроз дипломатам не поступало, однако было принято решение, что около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию. При этом диппредставительство в Киеве продолжит свою работу.

24 января эвакуацию своих дипломатов начали США. Госдепартамент также рекомендовал американским гражданам, находящимся на Украине, рассмотреть возможность отъезда из страны.

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