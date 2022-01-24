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Путин созвонился с президентом Кубы Диас-Канелем

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Михаил Метцель/РИА «Новости»/Global Look Press

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры обсудили двустороннее торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, а также дальнейшие действия двух стран на международной арене «в соответствии с принципами стратегического партнерства и традициями дружбы и взаимопонимания».

Помимо этого, президент Кубы поблагодарил российского лидера за гуманитарную помощь, оказываемую республике, в том числе в борьбе с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Куба открыла свободный въезд в страну для организованных туристов из нескольких стран, в том числе России. Как уточнили в посольстве Кубы в Москве, это решение связано с улучшением эпидемиологической ситуации. Среди других стран, которых коснулись новые условия — Украина, Польша, а также Канада. Уточняется, что на Кубе вакцинировано от COVID-19 более 90% населения.

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