В кабмине ФРГ заявили о прочном фундаменте диалога с Киевом после критики Кличко

Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман заявила, что диалог Германии и Украины опирается на прочный фундамент, несмотря на имеющиеся расхождения по отдельным вопросам. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы находимся в доверительном, тесном и постоянном диалоге с украинским правительством. Есть много общих позиций, есть и расхождения по известным позициям. Но этот диалог опирается на прочный фундамент. Это ответ на упреки Кличко», — заявила Хоффман.

Таким образом она ответила на просьбу прокомментировать заявление мэра Киева Виталия Кличко.

Ранее он назвал предательством отказ Германии поставлять оружие Украине и нежелание отказываться от российского газопровода «Северный поток — 2».

«В Украине существует огромное разочарование в связи с тем, что федеральное правительство [Германии] продолжает придерживаться «Северного потока — 2», — сказал политик.

Он отметил, что Германия сама не хочет предоставлять Киеву оружие и в то же время не позволяет другим государствам, в частности Эстонии, этим заниматься.