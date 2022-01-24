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Путин ответил на приглашение главы Камчатки приехать в регион

Путин положительно ответил на приглашение главы Камчатки Солодова посетить регион

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РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин положительно ответил на приглашение губернатора Камчатского края Владимира Солодова посетить регион. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Путин провел рабочую встречу с Солодовым, во время которой обсуждались социально-экономические вопросы развития региона.

«Мы проводим всероссийский молодежный форум «Экосистема». Он будет во многом новаторским, первый углеродонейтральный форум. Мы его прямо под ВЭФ спланировали, в августе. Пользуясь случаем, Владимир Владимирович, если вдруг Вы сможете спланировать поездку, это, конечно, было бы для нас лучшей поддержкой», — предложил Солодов в завершении встречи.

Путин поблагодарил губернатора Камчатки и ответил утвердительно.

«Спасибо. Я давно там не был, с удовольствием», - ответил президент России.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию, чтобы политики смогли там «разобраться в своих проблемах». В ближайшие несколько недель турецкий лидер также сам посетит Украину для встречи с Зеленским.

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