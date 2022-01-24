Экс-советник Рейгана Сюзанна Масси получила российский паспорт

Экс-дипломат и бывшая советница администрации президента США Рональда Рейгана (1981 --1989 гг.) Сюзанн Масси получила паспорт гражданина России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полномочного представителя женщины Балтазара Шальденбранда.

Документ Масси получила от помощника российского президента Юрия Ушакова в здании администрации президента на Старой площади в Москве.

В ходе торжественной церемонии новоиспеченная россиянка выразила благодарность Ушакову, с которым она часто общалась во время его работы в должности российского посла в США в 1998–2008 годах.

«Для меня было важно получить гражданство РФ, чтобы продолжить работу над своей седьмой книгой о России», — сказала Масси.

Ранее Масси рассказала в эфире программы «Противоположности» на RT о том, что она захотела получить российское гражданство, чтобы было комфортнее писать книги о России.