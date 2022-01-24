Объявленный «пророссийским лидером» Мураев допустил, что подаст иск к британскому правительству

Экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, которого правительство Великобритании назвало «избранным РФ руководителем Украины после российского вторжения», допустил, что может подать в суд из-за «очень разрушительной фантазии» Лондона, которая привела к угрозам в его адрес, сообщает The Independent.

По его словам, он попросил британские власти представить доказательства, что он состоит в «сговоре с Кремлем».

Кроме того, он выразил готовность отправиться в Лондон, чтобы поучаствовать в любых возможных судебных разбирательствах с британским правительством, которые он может возбудить, а также для публичного обсуждения вопроса о его предполагаемой виновности с британскими министрами и депутатами.

Ранее в МИД Великобритании заявили, что у них есть данные, согласно которым российские спецслужбы якобы планируют внедрить в качестве главы украинского правительства «пророссийского лидера» Мураева.