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Порошенко заявил, что Зеленский «вместо борьбы» с Путиным «борется» с ним

Порошенко заявил, что Зеленский запретил ему покидать Украину

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Gleb Garanich/Reuters

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что глава государства Владимир Зеленский запретил ему покидать страну. Об этом он рассказал в своем Facebook.

Как утверждает политик, украинский лидер лично дал поручение заблокировать ему выезд с Украины и сорвать все его международные встречи. По его словам, данный запрет «выглядит как убедительное доказательство политически мотивированного преследования оппозиции властью во время войны».

Порошенко также отметил, что такое решение является неразумным перед «лицом общеевропейской военной тревоги». По его мнению, в настоящее время следует мобилизовать силы в укреплении внутреннего антироссийского фронта.

«Вместо борьбы с (президентом России Владимиром — «Газета.Ru») Путиным он борется со мной», — заявил бывший президент.

Ранее Порошенко заявил, что не будет другом Зеленского, однако призвал его объединиться, чтобы спасти Украину.

На прошлой неделе суд избрал в отношении Порошенко меру пресечения, определив ему личное обязательство являться в суд. Его обязали сдать паспорта для выезда за границу.

Суд не удовлетворил просьбу стороны обвинения арестовать Порошенко.

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