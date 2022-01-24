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Кандидат в президенты Франции Земмур призвал отменить санкции против России

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Christian Hartmann/Reuters

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур выступил за снятие европейских санкций в отношении России. Об этом заявил в эфире телеканала France 5.

«Мы должны быть друзьями с Россией. Мы должны прекратить быть инструментом США… Америка занимается тем, что настраивает страны Европы против России, поскольку большая», — сказал Земмур.

Он отметил, что США всегда пытаются вмешаться, когда происходит сближение России и европейских стран.

По словам кандидата в президенты, Россия ведет свою политику, которая, естественно, направлена на распространение ее влияния, а Париж мог бы показать дружественные сигналы по отношению к Москве, например, отменив санкции. «Если бы я был президентом, я бы сказал, что больше не будет санкций против России», — заявил политик.

Ранее Земмур заявил, что Россия законно выступает против приближения войск стран НАТО к своим границам.

Земмур обладает определенной популярностью во Франции благодаря своей работе в Quotidien de Paris и Le Figaro, а также эфирам на телеканалах France 2 и CNews. Он использует крайне правые высказывания, и его резкие заявления зачастую приводят к скандалам. К примеру, он утверждал, что во время оккупации Франции нацистской Германией коллаборационные власти якобы защищали французских евреев, что резко противоречит реальным фактам.

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